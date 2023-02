mardi 21 février 2023 • 83 lectures • 0 commentaires

International 22 mins Taille

iGFM (Dakar) Vladimir Poutine tenait ce mardi un grand discours à la nation russe. Un an après l'invasion de l'Ukraine, il a rejeté la responsabilité du conflit sur l'Occident.

Vladimir Poutine persiste et signe. Près d'un an jour pour jour après le début de l'agression russe en Ukraine, le président tenait ce mardi un grand discours à la nation. Il en a profité pour accuser à nouveau les pays occidentaux d'être les responsables de la guerre. "Je m'adresse à vous dans un contexte compliqué", a-t-il d'abord déclaré (voir vidéo en tête de cet article). "Il y a un an, pour défendre les gens sur nos terres historiques, pour neutraliser la menace lancée par le régime néonazi en Ukraine, il a été décidé de lancer une opération spéciale militaire."



Un conflit provoqué, d'après lui, par les alliés de Kiev. "Nous avons été ouverts à un dialogue franc", selon Vladimir Poutine. "Nous croyons au système de sécurité indivisible. Nous avons proposé d'aborder les questions de sa mise en œuvre. En réponse, nous avons toujours obtenu une réaction hypocrite et inamicale : l'élargissement de l'Otan, le déploiement des lance-missiles à nos frontières..."



"Nous allons atteindre nos objectifs"



Dès lors, "la menace augmentait, nous n'avions aucun doute que vers le mois de février 2022, tout était prêt pour lancer une opération sanguinaire dans le Donbass", a-t-il poursuivi. "Ce sont eux qui ont lancé la guerre, nous avons utilisé la force pour l'arrêter."



Désormais, Vladimir Poutine compte bien l'emporter. "De façon progressive et déterminée, nous allons atteindre nos objectifs", a martelé le président russe. "Les déclarations des leaders occidentaux pour proposer une solution pacifique se sont transformées en mensonges. Tout a été fait pour soutenir les terroristes dans le Donbass. Nous allons régler pas à pas, soigneusement et méthodiquement, les objectifs qui se posent devant nous."



"Il est impossible de battre la Russie"



"Nous défendons les vies, les foyers", a insisté Vladimir Poutine. "L'objectif de l'Occident est de s'emparer du pouvoir absolu. [...] La Russie est accusée de tous les maux", a-t-il encore déploré. "L'Occident n'a reculé devant rien. La russophobie s'est enracinée. [...] Nous ne nous battons pas contre le peuple ukrainien, qui est pris en otage par les Occidentaux, ont accaparé ce pays", a-t-il lancé.



Les dirigeants occidentaux "sont responsables de l'escalade du conflit en Ukraine, [...] ils ne cachent pas leur objectif : infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes", selon Vladimir Poutine. "Nous allons réagir de façon adéquate et conséquente. Il s'agit de la survie de notre pays. [...] Il est impossible de battre la Russie."



Qualifiant ses soldats de "héros", le président russe a également promis un "fonds d'État dédié pour accorder une aide ciblée aux familles des combattants de l'opération militaire spéciale", et offert "14 jours de congé par tranche de six mois" à ses combattants. Il compte enfin faire "échouer l'Occident sur tous les fronts", notamment en "renforçant le potentiel militaire" russe grâce à "de nouvelles technologies" qui dépasseraient "largement les caractéristiques des armes des autres".



TF1 INFO