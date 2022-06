lundi 27 juin 2022 • 239 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un mort, plusieurs blessés et de nombreuses personnes non encore retrouvées. C’est le bilan du naufrage d’une pirogue qui avait embarqué des immigrants clandestins.

À Ziguinchor, plus précisément à Kafountine, une pirogue qui transportait des candidats à l’immigration clandestine a fait naufrage ce dimanche aux environs de 23h. Ils étaient au nombre de 140. Des sénégalais, gambiens, et des bissau-guinéens à bord de la pirogue qui a pris feu.



Un corps sans vie non identifié a été repêché, et 82 personnes retrouvées. Parmi eux, 5 ont été brûlés grièvement et 3 légèrement.



Les recherches se poursuivent. La cause du chavirement viendrait d’un incendie qui s’est déclaré dans l’embarcation.