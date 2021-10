jeudi 7 octobre 2021 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre de Culture et de la Communication a reçu ce jeudi 7 octobre 2021, Son Excellence Muhammad Reza DHESHIRI, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal.

Le ministre et le diplomate iranien ont longuement échangé sur la coopération culturelle et les perspectives de renforcer et de redynamiser les échanges culturels entre Dakar et Téhéran.

Au cours de l’audience, l'ambassadeur de la République islamique d’Iran a exprimé à Monsieur le Ministre, le souhait de la représentation diplomatique d’organiser une série d’activités culturelles à Dakar à l’occasion de la célébration du Cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministre de la Culture et de la Communication a salué cette belle initiative et proposé la mise en place d’un comité composé de représentants de son Département et de l’ambassade pour élaborer un programme d’activités.