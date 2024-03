lundi 25 mars 2024 • 4326 lectures • 7 commentaires

iGFM - (Dakar) Amadou Bâ a finalement appelé Bassirou Diomaye Faye au téléphone, pour le féliciter pour sa victoire au premier tour. Ci-dessous le communiqué.

La victoire au premier tour de Bassirou Diomaye Faye semble définitivement consommée. En effet, Amadou Bâ, son principal challenger, l’a finalement appelé au téléphone pour le féliciter.



«Au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle, je félicite le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour», a indiqué le candidat de Benno Bok Yakaar dans un communiqué de presse parvenu à iGFM.



L’ex-premier ministre a aussi formulé des vœux à l’endroit du président élu : «Je prie le Tout Puissant lui accorder l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais», lit-on dans le document.

