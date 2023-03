jeudi 30 mars 2023 • 2451 lectures • 7 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko a été finalement condamné à deux mois de prison avec sursis plus 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang. Le procès vient de prendre fin.

«Le verdict c’est la condamnation de monsieur Ousmane Sonko à deux mois avec sursis et à la somme de 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à payer à Mame Mbaye Niang. Nous, nous avons gagné. Le tribunal a constaté le mensonge, la diffamation de Sonko. Il a toujours raconté des histoires. Le tribunal a montré que Mame mbaye Niang a eu raison d’attraire monsieur Ousmane Sonko au Tribunal», a déclaré Me Elhadj Diouf.