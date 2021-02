mardi 16 février 2021 • 62 lectures • 0 commentaires

Alors que dans de nombreux pays, c’est la vitesse de la vaccination qui interroge, la Corée du Sud, elle, devrait débuter sa campagne seulement la semaine prochaine. Et contrairement à une grande majorité de pays, les plus de 65 ans ne seront pas les premiers à recevoir l’injection.

Les autorités sanitaires misent sur le vaccin anglo-suédois AstraZeneca alors que les études ne sont pas suffisantes pour confirmer son efficacité sur les classes d’âge les plus élevées. Alors que le ministère de la Sécurité des médicaments avait autorisé l’injection aux seniors la semaine dernière, l’Agence de contrôle et de préventions des maladies chargée de la logistique vaccinale a renoncé hier à l’inoculer aux plus de 65 ans.

Seuls 40% des personnes désignées comme à risque par les autorités pourront bénéficier de leur première dose à partir du 24 ou du 28 février, dates de livraison supposées. Seront donc concernés les personnels de santé des hôpitaux, asiles et maisons de retraites, ainsi que les résidents ayant moins de 65 ans.

Du retard sur les achats

Initialement, le gouvernement considérait que la situation épidémique ne nécessitait pas de se ruer sur les vaccins, car le Covid-19 en Corée du Sud était sous contrôle relatif. Mais fin novembre, face aux critiques de l’opinion publique, Moon Jae-in s’est mis à acheter massivement, à AstraZeneca d’abord 10 millions de doses, et 10 millions d’autres à travers le mécanisme Covax et puis à Moderna et Pfizer. À tel point qu’aujourd’hui, des doses pour 79 millions de personnes sont commandées, alors que le pays compte seulement 51 millions d’habitants.

Les autorités sud-coréennes ont prévu d’avoir vacciné 70% de leur population d’ici le mois de novembre 2021.

