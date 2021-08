lundi 2 août 2021 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À peine a-t-il commencé ses vacances que déjà Emmanuel Macron repart à l'offensive sur la vaccination. Le président français a publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok dans laquelle il appelle les internautes à lui poser des questions, signe de l'inquiétude du chef de l'État face à l'influence des discours anti-vaccin sur les jeunes.

Le président est en t-shirt noir, il se filme avec son téléphone et s'adresse directement aux jeunes, soit la partie la moins vaccinée de la population. À peine 13% des 12-17 ans ont reçu une première dose.

« Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, dit Emmanuel Macron. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire... Alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y. Posez-les moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible. »



Quelques heures plus tard, une nouvelle vidéo est postée sur Instagram :

« Alors, première question : "Je suis jeune, en bonne santé, je n'ai donc pas de raison à me faire vacciner parce que je ne ferai pas de forme grave du Covid." Alors ma réponse est simple... »

Si au milieu de ses vacances le chef de l'État Emmanuel Macron reprend lui-même en main les efforts de pédagogie du gouvernement, c'est que l'exécutif est inquiet. Inquiet des conditions dans lesquels se fera la rentrée scolaire, de la mise en place du passe sanitaire et de la montée de la contestation contre ce passe sanitaire et/ou contre le vaccin lui-même.

Des « angoisses » auxquelles il faut répondre, a reconnu ce lundi matin sur RFI le secrétaire d'État Clément Beaune.