vendredi 17 décembre 2021 • 59 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Parti populaire Tawfeex regrette et condamne énergiquement les actes de vandalisme et violence aveugle d'où qu"ils viennent et invite les sénégalais à faire preuve de maturité et de patriotisme en barrant la route aux mercenaires forcenés.

Pour le président Oumar Kamby, le Parti populaire Tawfeex a opté pour le renforcement de capacités des jeunes et les femmes tant sur le plan Formation, Éducation et Financement.

130 000 000 millions de francs CFA dans la commune de Diamdiadio



Pour le financement : "nous avons un partenaire de taille pour dire l'union des Institutions Mutualistes Communautaires d'épargne et de Crédits (U-IMCEC) qui a pour mission d'améliorer les revenus les revenus et le bien être des familles a travers l'accès à des services financiers permettant de développer des activités génératrices de revenus pour principalement les femmes et les jeunes Micro entrepreneurs vivant dans les zones rurales et périurbaines avec une dynamique soutenue d'autonomie financière. Nous avons dit partenaire de taille parce que elle a injecté en 2021 130 000 000 millions de francs CFA dans la commune de Diamdiadio.

Pour le volet désenclavement, nous avons les routes Diamdiadio Dougar, Sebi Ponty Deni Youssou Ndoye. Volet Éducation, on a le Lycée Moderne à Ndoyenne Deni Youssou , le Lycée d'excellence et centre commercial a la cité des fonctionnaires.

Au niveau de la Sécurité , l'installation d'un commissariat et d'un Sapeurs Pompiers et la libre circulation des personnes et des biens.



Volet foncier, on a le système informatique très efficace avec un logiciel de haut gamme avec des papiers sécurisés (ordres de recettes).



L'Emploi des jeunes, avec la mise à la disposition des jeunes les quotas à emploi, des revenus en plein Droit à la commune conformément à l'article 3 de la décentralisation. Volet subvention, l'optimisation des subventions (500 millions) par an par l'état du Sénégal a la commune de Diamdiadio.

Publié par Harouna Fall editor