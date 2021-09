mardi 21 septembre 2021 • 219 lectures • 0 commentaires

iGFM- Les choses se corsent pour le patron de la société Proxy, Mansour Diop et ses présumés complices dans le vol de conteneurs au Port autonome de Dakar. Ils ont bénéficié d'un retour de parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour élucider ce dossier qui atterrit en instruction. Mais, Une forte est exercée sur la justice pour desserrer l'étau autour de la bande à Mansour Diop.

La journée a été très longue, hier, pour certains magistrats du Tribunal de grande instance de Dakar qui ont subi une pression énorme. Les appels téléphoniques sont venus de toutes parts pour supplier les juges de mettre la pédale douce dans le traitement de l'affaire du vol des conteneurs de Maersk Line au Port de Dakar. Une affaire pour laquelle Mansour Diop, patron de la société «Proxy», ses complices Ibrahima Diop, Momar Ndiaye, Badou Ndoye, Mariama Diop en sa qualité de directrice de la société ayant pour sigle «F.i.e.v.» et l'entrepreneur Niyeu M. Gomis, sont arrêtés. Seulement, si ce dossier a suscité une telle importance en haut lieu, c'est parce que l'une des présumées complices est, d'après des informations de L'Observateur, «l'épouse d'un haut gradé de l'Armée.



Le groupe a bénéficié, hier lundi, d'un second retour de parquet à la suite de celui obtenu vendredi dernier, suite à leur déferrement au parquet de Dakar par les limiers du commissariat de Bel-Air, pour, association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage de moyens roulants et recel de 11 conteneurs vides au préjudice de «Maersk Line». D'après des sources judiciaires, l'affaire se corse pour les présumés voleurs et receleurs car le dossier a fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire. Une mesure prise pour permettre à la Justice de ratisser large, afin de mettre la main sur d'éventuels autres maillons de la chaîne qui seraient de près ou de loin impliqués dans cette nébuleuse.



Mais, renseignent des sources au sein du tribunal de grande instance de Dakar, «pour l'heure, aucun cabinet d'instruction n'a encore été désigné pour instruire le dossier. Conséquence, les mis en cause seront à nouveau présentés ce mardi matin, au parquet du tribunal de grande instance de Dakar, pour être fixés sur leur sort. Cette scandaleuse affaire de vol de 11 conteneurs qui secoue le Port autonome de Dakar est partie d'une plainte contre X déposée par les responsables de «Maersk Line». L'enquête rondement déroulée par les hommes du commissaire, Ndiaye de Bel-Air a permis de remonter toute la filière de personnes mises en cause identifiées. Il s'agit de Mansour Diop, patron de la société «Proxy», ses employés Ibrahima Diop, Momar Ndiaye, Badou Ndoye, Marième Diop, direc- trice de F.i.e.v et l'entrepreneur Niyeu M. Gomis.



La société Maersk Line avait constaté le non-retour des 11 conteneurs convoyés par la société Proxy, dont la structure chinoise «China Road And Bridge Corporation Sénégal Sarl», avait reçu livraison. Au cours de l'enquête préliminaire, Mansour Diop qui avait, dans un premier temps, fait dans la diversion, en se lavant à grand eau, avant d'orienter les limiers vers quelques de ses employés qu'il incrimine, va finir par revoir sa copie. Ce, après avoir été mis devant des indices et éléments à charge compromettants. Remontant la filière, les enquêteurs mettront la main sur son bras droit, Badou Ndoye qui va s'épancher sur la destination frauduleuse des conteneurs, bradés à vil prix d'1 350 000 FCfa l'unité. Appréhendé, l'entrepreneur Niyeu Manie Gomis, receleur dans la cause, balance la dame, Mariama Diop, avant que les enquêteurs épinglent le transporteur, Ibrahima Diop.



Doudou DIOP