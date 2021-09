samedi 4 septembre 2021 • 376 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), dans son dernier Bulletin de ce vendredi, annonce des orages, pluies et coups de vents qui vont toucher plusieurs zones du pays.

Des orages et pluies d’intensités variables accompagnés de vents forts sont prévus sur le sud-ouest, le centre, le nord et sur le littoral cette soirée et la nuit, a-t-elle indiqué.