Le lancement officiel des festivités de la onzième édition du Festival national des arts et cultures (FESNAC), a servi de tribune ce samedi, à Abdoulaye Wilane pour envoyer un message fort au président Macky Sall suite à la grosse polémique suscitée par sa dernière sortie sur le troisième mandat. Il a réaffirmé sa confiance au Chef de l’État.

« Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de bruit font fureur. Dites à Monsieur le président Macky Sall que ma bouche ne sera pas la pierre qui sera utilisée par les détracteurs de notre régime dont le travail, en partie pour ce qui concerne la région de Kaffrine, vient d’être magistralement mis en exergue par le maire de Kaffrine », a dit Wilane, s’adressant au Premier ministre, Amadou Ba.

Le président du Conseil départemental de la ville de Kaffrine d’ajouter : :« Je voudrais vous dire que la région de Kaffrine a compris le message et la région de Kaffrine est fière de tous ses élus, est fière de tous ses fils. Nous le remercions pour les belles et grandes réalisations, nous le remercions pour les perspectives prometteuses. Parce que chez nous, la confiance ne se constate pas seulement, elle se mérite ».

Abdoulaye Wilane avait provoqué la colère des partisans du régime de Macky Sall en déclarant que la constitution ne permet à personne de faire un troisième mandat.

Il avait par la suite fait un volte-face, à l'occasion de la rencontre des responsables du parti socialiste.

« Il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de procès d’intention, de conclusions hâtives, parce que j’ai tenu des propos et un discours qui le permettait. Et c’est de bonne guerre. Je suis en communication politique. Tout ce que je fais, pour promouvoir mon parti et le maintenir dans l’actualité, je le ferai. Si c’était à refaire, je le ferai. La parenthèse fermée, le PS reste droit dans ses bottes. Pour nous, socialiste, le débat sur une candidature à la présidence de la République ne se pose pas. Le moment venu, dans les conditions qui nous sont propres et conformément à nos choix et options, nous en aviserons et vous en serez informés» précisait Wilane au lendemain de sa sortie.