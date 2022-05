vendredi 20 mai 2022 • 1199 lectures • 7 commentaires

iGFM - (Dakar) Comme le code électoral le permet aux mandataires des différentes coalitions, Déthié Fall est allé vérifier les listes des coalitions concurrentes déposées au siège de la Direction générale des élections (Dge). Face à la presse ce vendredi, il a révélé ce qu’il a constaté.

«On s’est intéressés toute la journée à la liste de Benno Bok Yakaar. Quand nous avons procédé à la vérification, on a constaté que sur la liste nationale à la 43ème et à la 44 position il y a deux femmes qui se suivent : (Ndeye Rokhaya Ndao et Maïmouna Ndiaye).



Et quand on s’est rendu compte de ce non-respect de la parité on a voulu aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Cena qui étaient présents. Nous leur avons demandé leur copie (...)



Nous avons fait la comparaison entre la copie reçue de la Dge et de la Cena et effectivement sur ces mêmes positions il y a deux femmes qui se suivent. C’est pour cette raison que nous avons un Pv de constat.



Ils ont accepté de nous décharger le Pv que nous avons dressé et nous avons ici la signature de la commission et le cachet de la Dge qui attenstent que la liste nationale de Benno Bok Yakaar ne respecte pas la parité. E par conséquent c’est une liste irrecevable. Ce qui veut dire que Benno Bok Yakaar ne peut pas participer à cette élection.»