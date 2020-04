Youssou Ndour: « Golbert était un homme utile à ses semblables, son oeuvre ne s’éteindra jamais »

iGFM – (Dakar) Youssou Ndour a rendu un vibrant hommage à Alioune Badara Diagne, dit Golbert. Pour l’artiste et Président du conseil d’administration du Groupe Futurs médias (GFM), c’est un homme qui fut utile à sa société qui vient de tirer sa révérence.

«Un homme bon est parti, un homme sociable, qui était au service de ses semblables. Un homme généreux en conseils, qui ne distillait que de bonnes paroles. Je l’aimais beaucoup, c’était un père, un grand frère, un conseiller, un ami. Il ne me souhaitait que du bien.

Quand mes parents partaient à Saint Louis, il prenait extrêmement bien soin d’eux. Et ma maman vient de me le redire. Donc un homme qui était utile pour ses concitoyens est parti. Je présente mes condoléances à sa famille.

Quand son fils Malal, qui travaille avec nous, était convoité de partout, il lui a dit: ‘‘tu resteras chez ton père Youssou Ndour’’. Il n’y a rien de plus fort que cela. Et aujourd’hui, Malal, quand je le regarde, je vois en lui son père. Golbert était les yeux et les oreilles de Saint Louis. Son œuvre ne s’éteindra jamais.»