Ziguinchor : Abdoulaye Baldé considère les émeutes comme des désobéissances de survie

iGFM-(Dakar) Le député maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé a, devant la presse, validé hier jeudi 4 juin 20, les mesures d’assouplissements prises par le Chef de l’Etat Macky Sall et son Gouvernement. Le président de l’Union des centristes du Sénégal a par ailleurs regretté les émeutes notées ce mercredi, tard dans la soirée, un peu partout dans le pays non sans rappeler «qu’elles doivent être considérées comme des désobéissances de survie». Le premier de la ville de Ziguinchor a, par ailleurs estimé que, «l’assouplissement des mesures doit impérativement s’accompagner du respect des mesures barrières pour limiter la propagation du virus»

«J’apprécie positivement ces nouvelles mesures dans la mesure où elles vont dans le sens de celles qui avaient été prises la dernière fois et qui tendaient à faire de telle sorte que les sénégalais puissent vivre avec le virus», a dit Abdoulaye Baldé. Interpellé sur la crise sanitaire, «c’est vrai que nous vivons une crise sanitaire qui va être accompagnée par une crise économique voire alimentaire. Donc il était important qu’à mi-parcours que des réajustements soient faits surtout qu’en observant l’évolution de la maladie depuis que les mesures d’assouplissements ont été prises, il n y a pas vraiment une flambée depuis lors. Je considère que c’est une bonne chose de déconfiner de plus en plus pour que l’économie puisse redémarrer sinon, nous irons vers une crise beaucoup plus aigüe», a soutenu M. Baldé. A la question de savoir «sur ces émeutes qui ont déchiré bon nombre de régions du pays comment vous les appréciez ? Vous les condamner et qu’est-ce qu’il faut faire pour qu’elles ne reproduisent plus dans notre pays ?» «Si vous faites l’évolution et l’étude de ce genre de mesures à travers le monde entier, il est vrai dans un premier temps il y a le respect de ces mesures mais, force est de reconnaître que nous sommes dans une société où des gens vivotent au jour le jour. Il est vrai qu’il y a une désobéissance mais c’est une désobéissance de survie. Aujourd’hui, il y a des gens qui vivent au jour le jour. Donc, il était important que ces mesures d’assouplissement soient prise. L’un dans l’autre, il faut néanmoins condamner ces violences. Ces gens pouvaient bien manifester dans le calme et dans le silence pour l’assouplissement des mesures. Je pense qu’il n’est pas tolérable de défier l’autorité de l’Etat. Il faut que l’Etat restaure son autorité pour que toutes les mesures qu’il prendra dans l’avenir soient respectées par nos populations», dixit Abdoulaye Baldé. Il conclut : «nous allons vers le déconfinement à savoir vers la levée de beaucoup de mesures de restrictions, de rassemblements aussi bien dans les lieux publics et privés, dans les transports en commun, il faudra dés lors qu’on insiste sur le respect des mesures barrières ; A défaut, nous allons vers une propagation dans la maladie dans transports en commun, dans les baptêmes qui vont sûrement reprendre. Avec les masques et en lavant les mains, on se confine. En le faisant, nous minimiserons les risques de contamination»