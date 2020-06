Ziguinchor : Des jeunes de la COJER pour une alternance générationnelle»

iGFM – (Dakar) Des jeunes du parti présidentiel à Ziguinchor, membre de la COJER départementale ont adressé ce lundi 15 juin 20, une lettre ouverte à leur mentor, le Président de la République Macky Sall. «vous avez assez accordé de votre confiance à la vieille garde politique. Cette équipe mexicaine qui a fait semblant de vous aider à faire de la Casamance une Zone émergente a eu droit à tous les honneurs de votre part, sans pour autant qu’elle ne puisse capitaliser tout cela sur le terrain et vous assurer une base électorale solide. Cette même équipe est composée d’hommes et de femmes devenus Leaders grâce à votre décret présidentiel. Nonobstant les moyens de l’État et ses prérogatives qu’ils détiennent par devers eux, ils ont été battus à toutes les échéances électorales les plus importantes », peut-on lire dans la massive qui a été paraphé par l’un des responsables de ses jeune, Cheikh Faye. «Nous en voulons pour rappel, les locales de 2014, la présidentielle de 2019. Monsieur le Président, ces responsables certes méritent votre générosité cependant, ils ne doivent pas être un blocage pour que vous essayez de faire confiance aux jeunes leaders et cadres qui émergent au Sud et dont la loyauté et l’engagement n’ont jamais été un défaut. Vous devez changer la politique du jeu de la chaise musicale puisqu’ils ne sont pas bons danseurs ni bons chanteurs. La base ou devrais-je dire les populations se sont rendus compte que ces responsables ne sont là que pour leurs propres intérêts et non ceux des populations et du terroir. Au lieu de plaider pour la relance et la poursuite de vos projets au Sud, au lieu de vous représenter dignement comme vous le méritez, ils se donnent toujours en spectacle indigne de leaders crédibles. Ils font semblant de vous défendre leur seul objectif c’est le pouvoir local et non le développement local. Ils sont prêts à liquider le moindre leadership qui se distingue d’eux au lieu de combattre l’adversaire. En se prenant pour des faiseurs de rois ils travaillent exclusivement pour se faire une renommée politique à Ziguinchor ils ont même peur d’apporter la contradiction aux adversaires. Monsieur le Président au même moment, des jeunes et femmes se distinguent par leur leadership, leur crédibilité. Ils n’ont eu droit ni à un décret encore moins aux moyens pour s’implanter en véritables espoirs régionaux. Il vous suffit juste de leur accorder votre confiance pour qu’ils vous apportent entière satisfaction », a soutenu M. Faye. «C’est vrai que vous aviez bien voulu porter votre choix sur eux au détriment d’une jeunesse qui a crû en vous au moment où beaucoup d’entre ces responsables ne croyaient pas à votre vision pour le Sénégal et se moquaient même de ces jeunes pour le choix qu’ils portaient sur vous. Cette jeunesse a tout donné pour que vous soyez élu en 2012 et réélu en 2019. Elle a investi le moindre terroir dans la région pour vous trouvez des militants et sympathisants. Elle a bravé les menaces du MFDC pour aller jusqu’à la frontière pour installer des comités. Nous avons été jusqu’à (Niadiu) Commune de Boutoupa en 2010 a quelques encablures des bases rebelles rien que pour votre élection. En ce moment là ces responsables ne venait à Ziguinchor que circonstantiellement. Monsieur le Président qu’on ne vous trompe pas, il n’y a pas de victoires sans engagement et motivation des jeunes. Il y a des jeunes leaders politiquement correctes et techniquement compétents. Ils ont des rapports avérés avec les populations qui sont caractérisés par un respect, une considération et une confiance. C’est eux qui détiennent l’opinion et la base grâce à une personnalité calquée sur les attentes des populations locales. Ces jeunes ont subi toutes sortes de discriminations venant de vos leaders en Casamance surtout à Ziguinchor. Des leaders qui ne sont même pas capables d’absorber ces jeune malgré les privilèges qu’ils ont », dixit Cheikh Faye et ses camarades de parti. «Monsieur le Président Macky Sall, avec ces «vieux et vielles», avec ces déchus, n’espérez pas une meilleure solution venant d’eux. Votre solution elle est connue de tous, c’est le changement de ressources humaines. Il y ‘a toutes les compétences chez les jeunes et femmes pour la reconquête de la Casamance. Il suffit juste de leur accorder votre confiance. C’est pourquoi, Monsieur le Président de la République, nous exigeons une alternance générationnelle à Ziguinchor car, la gérontocratie a failli lamentablement. L’on dit souvent qu’on ne change pas une équipe qui gagne mais il est aussi clair qu’une équipe qui passe tout son temps à perdre mérite le banc de touche. Pour finir, cher leader, à moins que vous ne vouliez pas de votre jeunesse à Ziguinchor, si non choisissez la solution jeune pour Ziguinchor au lieu de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ils sont tous pareils », ont conclu ses jeunes de la COJER de Ziguinchor

