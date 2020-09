lundi 14 septembre 2020, par Harouna Fall

iGFM - (Dakar) Le président du parti Pastef/Les Patriotes Ousmane Sonko, selon des informations transmises à IGFM, va ce lundi matin sortir de sa coquille depuis son arrivée dans la capitale sud le vendredi dernier «Ousmane Sonko va rendre visite les populations de la commune frappées par les inondations qui ont été provoquées par les pluies torrentielles qui s’abattent à Ziguinchor. Il se rendra successivement dans les quartiers de Belfort, de Goumel et de Kadior. A l’issu de sa visite, le président Ousmane Sonko va animer une conférence de une conférence de presse dans une résidence hôtelière de la place », renseigne nos sources proches de l’état major du leader politique de Pastef. « Le lendemain mardi 15 septembre 20, Ousmane Sonko et sa délégation iront visiter les rizières de la commune et les champs cultivés par les patriotes dans le cadre des vacances citoyennes», soutiennent nos gorges profondes

IGFM