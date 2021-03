Ziguinchor - Un militaire tué et six autres blessés

jeudi 11 mars 2021



iGFM - (Dakar) Un militaire tué et six autres blessés. C'est le bilan de l'accident d'un véhicule de l'armée survenu entre Sikoume et Bilass

Un militaire tué et six autres blessés. C'est le bilan de l'accident d'un véhicule de l'armée survenu entre Sikoume et Bilass dans les zones nouvellement reprises aux mains de l'armée. Le véhicule a sauté sur une mine anti-char.

Publié par Harouna Fall editor