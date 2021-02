vendredi 26 février 2021 • 32 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, a présidé, ce vendredi, une réunion présidentielle sur le financement du projet de 100.000 logements. Rencontre à laquelle ont participé les différents acteurs ainsi que les ministres en charge de la question.

«Je me félicite de constater que depuis mon message à la nation le 03 avril 2019, des jalons importants ont été posés dans le sens de sa mise en œuvre», a déclaré le président Macky Sall dès l’entame de la réunion. Mais, il soulignera que malgré ces efforts, la question du financement du projet 100.000 logements reste une préoccupation lancinante qui interpelle tous les acteurs.

Ainsi, l’objet de la rencontre dut d’adresser cette problématique du financement, notamment les points suivant : l’intervention continue de l’État dans la structuration de l’écosystème de construction afin d’autonomiser la production locale des équipements entrant dans le cycle de construction; les mesures de soutien aux pôles urbains ; la facilitation du financement des promoteurs et acquéreurs ; la promotion du co-financement des ouvrages de connectivité, les promoteurs et les concessionnaires et la mise à disposition d’un foncier aménagé.

Abdoulaye Sow, le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique soulignera que «des avancées ont été faites en termes de structuration technique et administrative avec notamment la mise en place imminente du Guichet unique dont le rapport de présentation vient d’être finalisé», avec son cortège d’incitations fiscales qui «rendront le logement accessible pour cette catégorie d’ayant-droits bien ciblée dans l’approche du projet.»

Mais, lui aussi, posera le curseur sur la problématique du financement : «Nous entrons dans la phase de réalisation effective du projet avec des conventions signées et des promoteurs à pied d’œuvre sur le terrain pour livrer dans les prochains mois les premiers logements. Nous avons cependant besoin de catalyseurs d’action à même de permettre au projet d’atteindre sa vitesse de croisière : La question du financement de ces 100 000 logements figure en toute première ligne de ces catalyseurs"

Il a assuré au chef de l’Etat que d’autres pistes incitatives aussi bien fiscales, telles que les régimes dérogatoires et autres agréments aux investissements, que non-fiscales telles que des dispositions spécifiques à la location-vente, lui seront soumises. Ce, «pour aller plus vite et plus loin encore dans notre volonté d’accompagner votre ambition», dit le ministre.