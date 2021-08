mardi 24 août 2021 • 534 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM- Elargis de prison il y a juste deux semaines, Omar Ngalla Niang, Ibrahima Diouf, Ibrahima Sène et Pierre Sène n'ont pas tardé à reprendre leur activité favorite : le vol. Ces bandits de grand chemin, terreur des commerçants de Nianing et environs, n'ont guère tardé à retourner en prison. Ce, après l'exploit des gendarmes qui les ont encore mis hors d'état de nuire.

A Nianing, l'arrestation du chef de gang, Omar Niang et ses copains, Ibrahima Diouf et Ibrahima Sène alias Ibrahima Ndiaye Blé est sur toutes les lèvres. Même si le dernier compère, Pierre Sène a pris la fuite. En 15 jours, ces malfaiteurs ont cambriolé sept (07) grands magasins et autres établis- sements de transaction d'argent. Leur forfait commis, ils se partageaient nuitamment leur butin dans les domaines de Nianing et autres carrières de Gourél. Mais, comme toute chose a une fin, avant-hier, Omar Ngalla Niang et ses amis de galère, Ibrahima Diouf, Pierre Gana Sène et d'Ibrahima Sène alias Ibrahima Ndiaye Blé qui ne ratent malheureusement jamais leurs cibles, jettent leur dévolu sur le magasin d'un célèbre commerçant de Nianing qu'ils délestent de toutes ses marchandises de valeur ainsi que de fortes sommes d'argent.

Le lendemain de la casse, ces spécialistes du cambriolage qui ne laissent aucune chance à leurs victimes débarquent dans la boutique de Bara Diop à qui ils proposent la vente de certaines marchandises provenant de leur vol. Mais, connaissant bien la réputation et les agissements des membres de cette bande de malfaiteurs au passé pénal très chargé, le commerçant joue le jeu et leur fait croire qu'il est intéressé par leur proposition. Au même moment, le commerçant Bara Diop qui se sait la prochaine cible de ses «clients», profite d'un moment d'inattention de ses visiteurs et se retire dans une pièce pour joindre les pandores de la brigade de Nianing qu'il informe de la présence de ces redoutables délinquants. Les gendarmes rappliquent et arrêtent les malfaiteurs.

Face aux enquêteurs, Omar Ngalla Niang et sa bande qui font l'objet de plusieurs plaintes, reconnaissent sans ambages les faits qui leur sont reprochés, soulignant toutefois qu'ils ignorent la valeur des marchandises volées. Au terme de leur durée légale de garde à vue, le chef de gang, Omar Ngalla Niang, ses compagnons Ibrahima Diouf et Ibrahima Sène alias Ibrahima Ndiaye Blé qui fait d'ailleurs l'objet de recherches, seront déférés ce mardi matin, au parquet de Mbour, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction. Quant à Pierre Sène, actuellement en cavale, il est activement recherché par les forces de l'ordre.

MARIAMA GUEYE