Au cours des huit premiers mois de 2021, l’exercice budgétaire s’est traduit par une légère hausse de la mobilisation des ressources. Cependant, le rythme d’exécution des dépenses est, quant à lui, timide.

Selon les dernières statistiques de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), les ressources mobilisées, à fin août 2021, sont estimées à 1733,5 milliards. Soit une augmentation de 0,6% en glissement annuel.



Cependant, côté dépenses, c’est un repli de 9,1% qui a été noté à fin août 2021. Elles se sont établies à 2605,6 milliards. Ce qui porte le solde budgétaire à 872 milliards à fin août 2021, contre un déficit de 1143,2 milliards à la même période de l’année précédente. Une amélioration notable.



Aussi, au mois d’août, l’activité économique interne s’est contractée de 3,2%. La cause: les secteurs tertiaire (-3,2%), primaire (-16,1%) et au secondaire (-2,9%) ont décru.