samedi 12 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM – (Dakar) Le conducteur du véhicule de police qui a fait un accident hier vendredi à Touba, a été placé en garde à vue.

Du nouveau dans l’affaire de l’accident d’un véhicule de la police qui procédait au transfèrement de personnes arrêtées vers le parquet de Diourbel. Le conducteur, qui était un Agent de sécurité de proximité (Asp), a été placé en garde à vue au commissariat de Jannatou. Il est poursuivi pour homicide involontaire, renseigne la Rfm.

Pour ce qui est du bilan, il n’a pas évolué. Une personne a perdu la vie et les 11 autres blessés vont bien mieux. Ils sont retournés au commissariat de Jannatou et seront finalement déférés lundi prochain au parquet de Diourbel et de Mbacké.

Pour rappel, ce vendredi, dans la matinée, le véhicule de police, qui roulait à vive allure, avait heurté un arbre et s’est renversé. Malheureusement, un détenu, y a perdu la vie.