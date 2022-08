vendredi 5 août 2022 • 1000 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un grave accident s’est produit ce vendredi matin sur la RN1 à hauteur de Ndioudiouf dans la commune de Diouroup non loin de Fatick. Un bus de transport en commun est entré en collision avec un camion conteneur; informent nos confrères de la Rfm.

Sur la route, on découvre deux véhicules complètement endommagés à cause de la violence de l’accident. Le bus transportait de jeunes pensionnaires d’une école de football basée à Kaolack. Le bilan est lourd, deux personnes y ont perdu la vie et pour l’instant on compte 65 blessés dont 25 graves. Le chauffeur du camion est toujours dans un état critique toujours selon la source.