iGFM (Dakar) La Sénégalaise Adja Thiaré Diaw a affirmé avoir été violée et tabassée gravement par un homme connu sous le nom de Kaliphone Sall, l’ancien insulteur de Macky Sall. Libération révèle, ce lundi, les premiers éléments de l'enquête.

Entendue comme témoin par les gendarmes, une seconde fille révèle avoir été aussi victime d'attouchemets de la part de Kaliphone, souligne le journal dans sa parution du jour. Et d'ajouer que la fille conforte ainsi l'accusation.



Kaliphone nie le viol, le certificat médical versé au dossier confirme la violence inouïe



"Face aux enquêteurs, Kaliphone se perd dans ses contraditions, nie le viol, reconnaît les coups aministrés à son accusatrice et plaide la légitime défense", indiquent nos confrères à leur Une de ce 26 septembre 2022.



Libération fait par ailleurs savoir que le certificat médical versé au dossier confirme la violence inouïe subie par Adja Thiaré Diaw, âgée de 19 ans. "Il a déchiré son slip et m'a traîtée de pu...", témoigne-t-elle.



Une confrontration Kaliphone-Adja Thiaré Diaw, ce lundi matin



Après les premières auditions, les deux parties convoquées ce lundi matin pour une confrontration, informe le journal, indiquant que ce fâce à face risque d'être fatal à Kaliphone, l’ancien insulteur de Macky Sall.