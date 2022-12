vendredi 16 décembre 2022 • 455 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Hier jeudi, Farba Ngom a porté des accusations, à peine voilées à l’encontre de Mimi Touré. Mimi Touré a vite réagi.

« C’est facile de calomnier. Moi j’ai fait 10 ans dans ce régime, personne ne m’a cité dans aucune malversation», a précisé Aminata Touré. «J’ai été auditée aussi au Conseil économique social et environnemental (Cese). Donc si j’avais détourné l’argent public on m’aurait pendu sur la place publique», ajoute-t-elle.



Aminata mini Touré, qui s’exprimait hier au terme de l’examen de la motion de censure à l’hémicycle, a déclaré que si aujourd’hui elle parvient à aller à l’encontre des directives du chef de l’Etat et à s’attaquer aux position de la majorité, c’est parce que ses ex camarades de parti n’ont rien contre lui.

