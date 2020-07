Affaire des Oryx… Wade demande une plainte contre Abdou Karim Sall

iGFM – (Dakar) Me Abdoulaye Wade veut que le ministre de l’Environnement, soit poursuivi en justice. Sur l’affaire des Oryx, il a demandé au Secrétaire national à l’Environnement et à l’Ecologie de son parti, M. Mamadou DIOUF, de déposer une plainte contre Abdou Karim Sall.

«Le chef de notre parti informé m’a instruit de porter plainte entre les mains du Procureur de la République pour que force reste à la loi et que les délinquants en col blanc comme le Ministre de l’Environnement ne puissent plus s’abriter derrière leur fonction étatique pour commettre des délits, en l’espèce un délit puni aussi par la loi internationale », a indiqué M. Diouf dans un communiqué parvenu à iGfm.

Le Pds assure que son parti reste solidaire avec toutes les associations environnementales nationales et internationales qui sont engagées dans cette lutte pour la sauvegarde des ressources naturelles fauniques de notre pays. Il attire aussi l’attention du Chef de l’État sur «le comportement délictuel du Ministre de l’Environnement pour ce comportement immoral aux antipodes des valeurs éthiques et morales qui fondent une République et lui demande des sanctions immédiates.