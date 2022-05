mercredi 11 mai 2022 • 373 lectures • 1 commentaires

Actualité 2 heures Taille

Dans une interview accordée par le quotidien l’Observateur, Ahmed Khalifa Niass a fait le tour de l’actualité notamment le scandale de Dubaï qui secoue la toile actuellement. Pour lui, la société Sénégalaise est actuellement au niveau d’un certain sensationnalisme.

Dans les colonnes du journal Ahmed Khalifa Niass considère qu’il y a des sujets beaucoup plus urgents dans le pays mais on ne traite que des sujets sensationnels. « On ne parle pas des résultats à l'école, mais de qui a volé un téléphone. C’est du subsidiaire par rapport au reste. C’est toute la société sénégalaise qui a besoin d’avoir chacun un miroir devant lui. C’est une crise générale, les valeurs ne sont qu’une partie du reste. Si les poches sont vides, que les malades ne peuvent pas se soigner, qu’il y a une quasi famine, qu’il y a du chômage, que l’enseignement n’est pas de très bonne qualité, tout cela donne aussi une ensemble de résultats médiocres et négatifs. Aujourd’hui, il y a un indicateur, c’est le scandale de Dubaï. Ça traduit la mentalité des Sénégalais qui ont en commun de vouloir avoir tout de suite, sans aucun effort. Résultat, c’est ce qui se passe à Dubaï’’, déclare-t-il.