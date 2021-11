mardi 23 novembre 2021 • 846 lectures • 0 commentaires

Société 6 heures Taille

L’affaire Miss Sénégal risque de ne pas connaitre son épilogue de si tôt. Amina Badiane, présidente du comité d'organisation Miss Sénégal, a porté plainte hier contre Mariama Kébé alias Mamico, administratrice du groupe Face book «Femmes chics».

L'annonce est faite par cette dernière sur sa page Facebook. «Amina Badiane, celle qui a fait l'apologie du viol a porté plainte contre moi», a publié Mamico sur la page facebook « Femmes chics».



Pour rappel Mariama Kébé a organisé des « directs » sur les réseaux sociaux et des révélations ont été faites par des miss notamment la Miss Sénégal 2020 qui déclare avoir été violée. Des Miss régionales et certaines Miss Labado ont raconté leur cauchemar lors de leurs différentes compétitions citant nommément Amina Badiane et quelques membres du comité d'organisation.



Amina Badiane quand à elle avait déjà fait savoir qu'elle allait poursuivre en justice toutes les personne qui l'accuse de proxénétisme et de prostitution. Sa famille s'était d'ailleurs mêlée à l'affaire et avait annoncé une plainte pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui.