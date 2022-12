vendredi 23 décembre 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

Le frère aîné de Paul Pogba, en détention provisoire depuis le 17 septembre dans l’affaire d’extorsion dont le footballeur star des Bleus a été victime, a été remis en liberté ce vendredi 23 décembre, nous informe le Parisien.

Le frère de paul pogba qui avait introduit une demande de libération le 29 septembre, vient de voir sa nouvelle demande de mise en liberté acceptée par les juges d’instruction en charge de l’affaire d’extorsion en bande organisée dans laquelle il se trouvait derrière les barreaux depuis le 17 septembre. Le frère aîné du milieu de terrain des Bleus et champion du monde 2018 Paul Pogba - la principale victime de ce dossier sensible - a donc pu quitter ce vendredi 23 décembre la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Conformément à ce qu’avait sollicité son avocat, Me Yassine Bouzrou, le Franco Guinéen de 32 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment pour interdiction d’entrer en contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que les protagonistes du dossier. Il n’est pas autorisé à quitter le territoire ni à utiliser les réseaux sociaux. Sollicité ce vendredi matin, Me Bouzrou n’a pas souhaité faire de commentaire.