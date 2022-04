mardi 5 avril 2022 • 1967 lectures • 3 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Si Ousmane Sonko n’a toujours pas été convoqué par le juge d’instruction, de nouveaux éléments sont venus se greffer à l’affaire qui l'oppose à Adji Sarr.

Durant les derniers jours, l’Affaire Ousmane Sonko Adji Sarr a été marquée par l’apparition de nouveaux éléments. Il s’agit d’enregistrement audios, dans lesquels on entend une voix attribuée à Mamour Diallo.



Dans le fichier, l'ancien directeur des Domaines, sermonnait et conseillait Adji Sarr, l'accusatrice d'Ousmane Sonko. Et selon Libération, l'enregistrement est bel et bien authentique. Quel impact et quelle tournure risque-t-il de donner au dossier ?



Pour l’instant, Ousmane Sonko attend toujours sa convocation, selon Libé. Mais, elle pourrait tomber dans la semaine. Une masseuse qui travaillait avec Adji Sarr et Ahmeth Sidy Mbaye, qui avait «transporté» la victime présumée le soir des faits, pourraient aussi être convoqués.