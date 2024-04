samedi 27 avril 2024 • 316 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Jury d'Appel de la CAF qui s'est réuni ce vendredi pour délibérer sur l'appel de l’USMA d'Algérie, a rendu sa décision, renseigne l'instance via un communiqué. ci-dessous.

Le Jury d'Appel de la CAF s'est réuni ce vendredi pour délibérer sur l'appel de l’USMA d'Algérie après la décision de la Commission d'organisation des Compétitions interclubs de la CAF et du système d’octroi des licences de club.



La reunion fait suite à l'incident survenu lors de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies entre l'USM Alger et la RS Berkane, initialement prévue le 21 avril 2024.



Le Jury d’Appel de la CAF a statué que :



-L'appel interjeté par l'USM Alger contre la décision de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF en date du 24 avril 2024 est rejeté.



-La décision de la Commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF et du système d’octroi de licences des clubs en date du 24 avril 2024 est confirmée.



-Toutes les autres requêtes ou demandes de réparation sont rejetées.