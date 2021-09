samedi 4 septembre 2021 • 524 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal est éliminée en demi-finales de l'Afrobasket masculin, après sa défaite (65-75) devant la Côte d'Ivoire, samedi, à Kigali.

Menés quasiment du début à la fin, les Lions étaient pourtant revenus à un point des Éléphants à moins de cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Mais, à cause d'un manque de réussite, ils ont laissé les Ivoiriens creuser l'écart et remporter cette demi-finale sur le score de 75 à 65. La Côte d'Ivoire qui était plus forte, défiera ainsi la Tunisie en finale ce dimanche. De son côté, le Sénégal s'arrête encore en demi-finales d'un Afrobasket pour la quatrième fois de suite. Les Sénégalais tenteront de gagner la 3e place contre le Cap-Vert demain.