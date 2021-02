dimanche 21 février 2021 • 769 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Aïda Mbodj, choisie par Ousmane Sonko pour le défendre devant la commission ad hoc, pense toujours que l’affaire Adji sarr - Ousmane Sonko n’est qu’un simple complot. Invitée du grand jury de la Rfm de ce dimanche, elle a même évoqué un certain Sms qui étayerai cette thèse du complot.

«A un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Parce que, imaginez-vous, que l’un des avocats de Sonko a reçu un sms. On pourrait même dire que Dieu est avc Ousmane Sonko.

Parce que le sms qui avait planifié la stratégie qu’on avait élaboré contre Ousmane sonko a bel et bien dit ‘‘Dsk on va le trainer dans la boue mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays’’.

On a eu ce Sms qu’on a voulu envoyer à quelqu’un et on s’est trompé pour l’envoyer à l’avocat de Sonko.»