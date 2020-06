Aloyse Diouf se confie: «La raison pour laquelle je dois partir…»

iGFM – (Dakar) L’annonce de son départ du ministère de la Santé a soulevé beaucoup de vagues. Le Dr Aloyse Waly Diouf a tenu à expliquer les contours de ce départ auprès de nos confrères de la Rfm.

«Ce qui se passe, c’est que je devrais rejoindre le bureau Oms pays depuis le mois de mars. Mais, c’est depuis la crise de la covid-19 que j’ai demandé à l’Oms de rester à mon poste. Et elle l’a bien accepté.

Aujourd’hui le deadline est arrivé et après des échanges très courtois avec le ministre de la Santé, ce dernier dans un esprit d’ouverture et de générosité, m’a encouragé et c’est cela qui fait qu’aujourd’hui je pars pour continuer à servir la santé au Sénégal. Je pars au niveau d’une autre institution, mais je reste dans le monde de la santé.

Comme je vous le dis, je devais partir depuis le mois de mars. Donc j’ai demandé à rester pour pouvoir traiter, avec toute l’équipe du ministère de la santé, contre la covid-19 (…) Mais il y a un moment où le délai que vous demandez arrive à son terme et c’est la raison pour laquelle je dois partir.

Mais il n’y a aucun nuage entre le ministre de la santé et moi. Et je le remercie profondément pour m’avoir conseillé pour m’avoir soutenu et pour avoir béni mon départ du ministère de la santé.»