vendredi 25 juin 2021 • 2681 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le député Amoudou Mbery Sylla est revenu sur son altercation avec Ousmane Sonko. « Il m'a donné un coup d'épaule et j'ai riposté par un coup de poing au visage », a-t-il déclaré.

C'est à un combat de boxe qu'on a assisté ce matin entre les députés Amadou Mberry Sylla de la majorité et Ousmane Sonko de l'opposition, avant le démarrage des travaux de la plénière sur le vote du projet de loi relative à la modification du code pénal et code de procédure pénale. Dans une interview qu'il a accordée à Dakaractu, le député Mberry Sylla a expliqué:"On s'est rencontrés au niveau du hall, il m'a donné un coup d'épaule et j'ai réagi avec un coup de poing au visage", dit-il. Et d'enchaîner: "Il m'a donné un coup d'épaule devant tout le monde et j'ai riposté par un coup de poing. Et je pense que c'était la meilleure réaction. Là je me retrouve avec un grand boubou complètement déchiré".