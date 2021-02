mardi 2 février 2021 • 750 lectures • 0 commentaires

Aminata lô Dieng et son frère vont être jugés demain mercredi en flagrant délit. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier pour violation du couvre-feu, Outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et usurpation de fonction.

L’avocate de la défense Me Ndèye Fatou Touré se désole de la tournure des événements. ‘’ C'est tout simplement une folie Républicaine’’, crie l’avocate. ‘’ C'est une instruction, il n’a pas osé lui-même descendre à la cave pour interroger Mme Aminata lô et lui notifier son placement sous mandat dépôt. Un placement qui n’a aucune raison d’être’’, ajoute la robe noire. Et c’est le même sentiment d'indignation qui anime les partisans de l'ancienne ministre sous Abdoulaye Wade.