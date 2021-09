vendredi 10 septembre 2021 • 622 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le nom de sont mouvement avait été inscrit parmi les organisation qui ont signé leur adhésion dans la coalition électorale née hier jeudi. Mais, Ibrahima Hamidou Dème a tenu à faire une précision.

«Le mouvement ensemble tient à informer l’opinion publique qu’il ne fait pas partie des organisations politiques membres de la coalition composée par le Pds, Bok Guis Guis, le Crd, Jotna et autres en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022 », a signalé l’ancien Juge, dans son communiqué de presse.



Le mouvement Ensemble avait été annoncé dans la coalition mise en place par des formations politiques comme le Parti démocratiques sénégalais, la Coalition Jotna, le Congrès de la renaissance démocratique etc. Elles avaient annoncé: "En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, nous, partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens, avons décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens."



Ces formations politiques ont expliqué que leur coalition présentera des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national. Elles ont engagé leurs militants et sympathisants à se mettre ensemble "pour travailler à la mise en place d’équipes gagnantes aussi bien au plan départemental que communal à travers le pays."