Oustaz Assane Seck de la Sen Tv a été arrêté hier dimanche à Sébikotane. Une interpellation lié à des propos qu’il avait tenus.

Selon Libération, Oustaz Assane Seck a été cueilli à Sébikhotane ce dimanche en début d'après-midi par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar. Acheminé au commissariat central, siège de la Su, il a été placé en garde à vue. D’après toujours le journal il a été interpelé à cause des propos tenus dans une émission télévisée et largement relayés sur Tik-Tok, où le prêcheur mettait, entre autres, en garde, contre une éventuelle élection présidentielle sans Ousmane Sonko. « Soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l'élection, soit il n'est pas candidat et le pays brûle», disait-il selon libé.