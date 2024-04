vendredi 26 avril 2024 • 246 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au moins 100 éléments du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) seront mobilisés, pour le derby dakarois entre As Pikine et Jaraaf prévu, ce dimanche au stade Alassane Djigo, pour le compte de la 21e journée de ligue 1.

Même en l'absence des supporters du Jaraaf, interdits de déplacement, les organisateurs prévoient un gros dispositif de sécurité pour le choc de la 21e journée de Ligue 1 sénégalaise entre As Pikine et Jaraaf de Dakar, dimanche à 17h00 GMT.







Au moins 100 éléments du GMI mobilisés



C’est une affiche toujours très attendue. Un rendez-vous immanquable. Tenu en échec à l’aller au stade Iba Mar Diop (0-0), en décembre dernier, le Jaraaf veut faire plus à l’heure de retrouver l'AS Pikine un de ses rivaux, ce week-end. Le stade Alassane Djigo affichera complet pour l’occasion, malgré l’absence des supporters visiteurs. Ce, pour éviter de nouveaux débordements. C'est d'ailleurs pour cette raison que les organisateurs ont prégu un gros dispositif de sécurité. Avec la mobilisation d'au moins 100 éléments du GMI. L'annonce a été faite par Famara Soly, Secrétaire Général de Pikine. "Nous avons fait une commande de service d'ordre avec l'appui du commissaire Demba SARR de la Fédération sénégalaise de football. Nous attendons le maximum d'éléments. On s'attend à avoir au moins 100 éléments du GMI", a-t-il fait savoir, à IGFM, lors d'un entretien téléphonique. "Nous avons sensibilisé les supporters de Pikine comme d'habitude.







Des dispositions prises pour mettre à l'aise les joueurs du Jaraaf



"On prendra toutes les dispositions pour que les joueurs du Jaraaf soient à l'aise à leur arrivée et à leur retour", a rassuré Famara Soly.



Ce dernier a par ailleurs soutenu que ce classique reste "un challenge sportif pour Pikine" qui veut gagner. "On se donnera les moyens pour gagner ce match dans le fair-play", a-t-il dit, indiquant qu'il "reste six journées et qu'aucune équipe n'est encore championne. Teungueth FC, Jaraaf, Pikine...peuvent être championnes."

