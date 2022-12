vendredi 2 décembre 2022 • 217 lectures • 0 commentaires

Politique 53 mins Taille

iGFM - (Dakar) Ismaila Madior Fall, était à l’hémicycle ce jeudi. La garde des Sceaux qui défendait le budget de son département ministériel, a effleuré un peu la l’affaire Sweet Beauty.

«Nous avons une justice de qualité, une justice de référence. Mais globalement c’est une bonne justice». Tel est l’avis du Ministre de la Justice qui faisait face aux députés ce jeudi. Une déclaration qui l’a amené à évoquer le feuilleton judiciaire qui tient en haleine le pays : l’affaire "Sweet Beauty" qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr.



Sans citer les noms des deux belligérants de ce tourbillon judiciaire, Ismaila madior Fall indique tout de même : «Il ne faut pas que cette image de notre justice soit ternie par deux ou trois affaires. Évidemment que ces deux ou trois affaires, il faut les gérer. Quand un homme politique est accusé, ce n’est pas la mêmes chose que quand vous accusez un citoyen», indique indique le Pr Ismaila Madior Fall.



Et d’ajouter : «La politique héroïse. Et quand vous faites de la politique et on vous accuse c’est difficile. Mais la plupart des condamnations sont quand même pour des infractions de droit commun. Ce ne sont pas des délits politiques. Ce qui change c’est juste la personne qui les a commises», dit-il.