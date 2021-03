mercredi 24 mars 2021 • 189 lectures • 0 commentaires

Société

iGFM (Dakar) A l’occasion de la journée internationale des femmes, Astou N’Dour, basketteuse sénégalo-espagnole, à travers son association Astou N’Dour Education-Sports, a choisi la MAC de Rufisque pour leur apporter un soutien moral, psychologique et financier.

Très soucieuse des difficultés que traversent les détenues en période difficile d’incarcération, elle les a soutenu à travers des dons pour favoriser leur bien-être.





Ainsi, des gels antiseptiques, des masques chirurgicaux, de la lessive, des brosses à dents, des pates dentifrice, du savon, de l’eau de javel entre autres produits de nécessités leur ont été offerts.





Contente de ce geste, Mme Ngom, directrice de la MAC de Rufisque, a magnifié ce geste d’une grande importance parce que dit-elle "la prison a besoin de bonnes volontés pour les aider dans leur mission de mettre dans les conditions optimales les détenues et de participer de surcroît à la réinsertion sociale de ces dernières". Elle en a profité pour féliciter de vive voix Astou N’Dour pour ce geste et tout ce qu’elle est en train d’apporter à la population sénégalaise.





Pour rappel, l’association Astou Ndour Éducation Sports a déjà offert des maillots à toutes les ASC de la Médina et de la Gueule Tapée. Elle a également fait des dons en denrées alimentaires (des tonnes de riz, du sucre et de l’huile) en période de pandémie. Sans oublier, sa tournée religieuse au cours de laquelle, elle a apporté son soutien aux khalifes généraux des Tidianes et des Mourides avec une forte contribution en argent, masques et rafraîchissements.





