Depuis quelques jours, Marine Le Pen sillonne le Sénégal. Une visite qui suscite moult commentaires. La principale concernée dit avoir été reçue par le président Macky Sall. Une audience qui outre Aminata Touré.

«C'est un homme charmant (Ndlr : Macky Sall). Nous avons eu une conversation intéressante et chaleureuse», a lâché Marine Le Pen. À nos confrères de «Le Point», elle a indiqué avoir abordé, avec Macky Sall, «la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France, la francophonie ainsi que l'ensemble des perspectives de développement du Sénégal.»



Le média français indique que le secret de l’audience a été jalousement gardé jusqu'au dernier instant. Par peur que les circonstances ou que diverses pressions extérieures empêchent la tenue de la rencontre. Mais, les deux hommes politiques se sont rencontrés le mercredi 18 janvier, dans la soirée, au Palais présidentiel de Dakar.



Mimi Touré n’a pas tardé à réagir: «Je n’ose pas croire que cette information est vraie. Si c’est le cas, nos compatriotes sénégalais et africains vivant en France qui subissent depuis des décennies les attaques racistes et xénophobes du Front National apprécieront», a lâché l’ex première ministre, sur ses plateformes numériques.



Mercredi déjà, elle se demandait ce que «vient faire au Sénégal Marine Le Pen qui incarne en France le racisme et la xénophobie depuis des décennies», refusant de lui souhaiter la bienvenue au Sénégal! «La politicienne la plus raciste de France depuis des décennies, Marine le Pen n’aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol sénégalais», avait-elle craché.



