lundi 5 juillet 2021 • 93 lectures • 0 commentaires

Les auteurs de la “fake news”, persistant dans leur intox, ont ajouté que l’information aurait été « confirmée par les sources venant du Palais de justice de Dakar ». Pis, ont-ils poursuivi, le départ du patron du Parquet de Dakar aurait été motivé par un Accident vasculaire cérébral (Avc) dont aurait été victime Serigne Bassirou Guèye, et qui lui aurait valu d’être transféré à l’étranger. Seulement, après vérification, il n’en est rien.

Interpellée sur les rumeurs faisant état de l’accident vasculaire cérébral (Avc) dont le procureur serait victime, la source de Dakaractu s’est voulue formelle. « Serigne Bassirou Guèye, non seulement se porte comme un charme, mais se trouve toujours à Dakar. Et de s’interroger sur ce qui pourrait expliquer cette “avalanche de fausses informations” sur le Procureur Serigne Bassirou Guèye, en un seul jour, et quelles sont les motivations des personnes qui la diffusent ?