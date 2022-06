vendredi 17 juin 2022 • 1109 lectures • 1 commentaires

Barthélémy Dias fulmine. Le maire de Dakar s’est insurgé contre le traitement qui leur a été réservé ce vendredi, par le régime en place. Au micro de la Tfm, il a lancé un avertissement…

«Les gens ont manifesté sous Diouf, sous Me Abdoulaye Wade. Mais c’est aujourd’hui qu’on voit des morts durant des manifestations. Et nous le déplorons. Que ce régime se remette en cause. Ils auront des comptes à rendre. Des gens ne peuvent pas perdre leur vie et qu’il n’y ait pas de responsables.



Moi je suis chez moi, je voulais sortir calmement avec mon drapeau pour aller à la place de la nation manifester comme me le permet la constitution. Ils ont blessé des gens ici, endommagé la devanture de ma maison et cassé mes véhicules.



Ils veulent défoncer le portail de ma maison. Mais j’avertis ceux qui voudront défoncer le portail de ma maison. Certains sont des gendarmes, mais d’autres ne sont pas des gendarmes.»