Basket : le pivot nigérian, Michael Ojo, décède d’une crise cardiaque lors d’un entraînement

iGFM-(Dakar) Le pivot nigérian de l’Etoile Rouge de Belgrade, Michael Ojo, est décédé des suites d’une crise cardiaque lors d’un entraînement individuel.

Michael Ojo a fréquenté l’université de Florida State et il a signé à sa sortie un contrat avec le FMP de Zeleznik avant de rejoindre l’Etoile Rouge, il y a deux ans. Ce pivot de 2,16 m, né à Lagos, avait été formé aux États-Unis à l’université Florida State de 2012 à 2017. Non drafté, il avait signé en 2017 avec le FMP Zeleznik Belgrade pour un an puis avait défendu pendant deux saisons les couleurs de l’Étoile rouge où il était devenu l’un des joueurs préférés des supporters. Son contrat avait expiré le 30 juin.

L’Étoile rouge a rendu hommage à ce «géant de bonne humeur». «Le décès soudain et choquant de Michael Ojo a profondément touché tout le monde, les joueurs, les entraîneurs et la direction du club qui l’a accueilli comme un des siens dès le premier jour», a indiqué l’Étoile rouge dans un communiqué.