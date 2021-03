Bignona : L'identité du jeune homme tué et les circonstances de sa mort

jeudi 4 mars 2021

IGFM - On en sait un peu plus sur l'identité du jeune homme tué lors des manifestations à Bignona. Il se nomme Cheikh Coly et a été tué par balle.

Le jeune homme tué à Bignona lors des manifestations survenues à la suite de l'arrestation d'Ousmane Sonko se nomme Cheikh Coly, selon nos informations. Il avait 20 ans et était un conducteur de moto-Jakarta.

Selon le medecin du centre de santé de Bignona, qui lui a prodigué les premiers soins, il est décédé d'une hémoragie interne après une balle recu dans la région du coeur.

A l'annonce de ce décès, les manifestants, en fury, ont essayé d'en découdre avec les forces de défense et de sécurité. Ils ont réussi a mettre la main sur un agent de sécurité de proximité. Ils lui ont ensuite aspergé d'essence. Heureusement, il a pu s'échapper au moment où ses ravisseurs voulaient le brûler vif.

