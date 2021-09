mardi 7 septembre 2021 • 1162 lectures • 4 commentaires

"Gueum sa bop" a décidé de ne pas aller aux élections locales sous la bannière de la coalition "Yewi Askan-Wi", suite à la réponse de cette dernière sur l'interpellation de Bougane Gueye Dany à propos des couleurs et le logo de la coalition.

"Puisqu'ils ont fait un communiqué pour dire que je dois, soit retirer la réserve de ma signature, soit quitter la coalition, qu'ils sachent qu'à partir de ce moment, Gueum sa bop ne fait plus partie de leur coalition", a craché Bougane gueye Dany, face à la presse. Il a annoncé qu'il iront aux locales sous la bannière de la coalition "Gueum sa bop".



Nafissatou Wade, porte-aprole du jour, de souligner: "Nous avons noté qu'il n'y avait pas de transparence ni de démocratie pour le respect des principes démocratiques et de dialogue entre des acteurs politiques qui doivent être à la première loge d'une coalition (...) Théoriquement, ces leaders jouent avec le principe sacrosaint de notre souveraineté, à savoir la liberté d'expression des individus, qui sont seules aptes à investir toutes les sphères de la société."



Pour rappel, dans leur communiqué de presse, les leaders de "Yewi Askan-Wi", ont epliqué que lors de la cérémonie de lancement du 2 septembre, Bougane Gueye Dany a apposé sa signature sous réserve de discussions ultérieures sur la dénomination, les couleurs et le logo de la coalition.



Ensuite, ce mardi, la conférence des leaders de "Yewi Askan-Wi" a décidé: "Les symboles incriminés restent donc inchangés et ne sont susceptibles d'aucune remise en question. Monsieur Bougane Gueye est libre d'en tirer toutes les conséquences dans le sens de la confirmation, sans réserves, ou du retrait de sa signature". Une réponse qui n'a, visiblement, pas plu à Bougane Gueye Dany et sa coalition.