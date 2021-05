samedi 8 mai 2021 • 133 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Il y a quelques semaines, Boy Niang 2 avait signé en grandes pompes un contrat avec Gaston Productions pour affronter Balla Gay 2. Mais, le promoteur Pape Thialis, déclare que ce futur adversaire avait déjà signé un contrat avec lui. Il indique que Boy Niang 2 et même Tapha Tine, ces risquent des pénalités.

«Oui Boy Niang 2 encourt des pénalités pour avoir signé son contrat contre Balla Gaye 2 publiquement. Dans le contrat (Ndlr: celui qui le lie à Boy Niang 2) de telles pénalités sont prévues et on va les appliquer. Chaque partie doit respecter ses engagements vis-à-vis de l’autre», a indiqué le promoteur



Ce dernier ajoute que c’est valable pour Tapha Tine. «Qaund son staff m’a saisi pour me demander s’il pouvait engager un autre combat, je lui avais donné mon accord. Seulement, s’il doit signer un autre contrat, qu’il le fasse en secret sans entacher le contrat qui nous lie», dit-il dans "Sunu Lamb".