iGFM - (Dakar) Nombreux sont les dakarois qui attendent que le Bus Rapid Trasit (Brt) entame ses rotations. Hier vendredi, le ministre des Infrastructures a donné une date.

Mansour Faye, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, a annoncé que le premier bus du Brt (Bus rapid transit) sera présenté au public au mois avril.



«Les travaux du Brt suivent leur cours, des sections sont libérées au mois de mars, l'ensemble des systèmes et des circuits seront libérés. Le premier bus sera présenté, si Dieu le veut bien, au mois d'avril. Les essais suivront. L'exploitation démarrera dans le dernier trimestre de 2023», a-t-il déclaré, en marge du lancement de la troisième phase du renouvellement du Parc automobile urbain et interurbain.



Parlant du Brt, le ministre a souligné que c'est un moyen de transport qui va contribuer à amélioration de la mobilité à Dakar, rapporte l’Obs. «Pour l'environnement, vous pouvez constater que le BRT est un projet majeur qui va transporter plus de 300 mille voyageurs en un temps record, soit 45 minutes de Guédiawaye à Petersen», a-t-il ajouté.