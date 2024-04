mardi 9 avril 2024 • 1716 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce mardi, a eu lieu la toute première réunion du Conseil des ministres sous le Président Bassirou Diomaye Faye. Lors de la rencontre, le chef de l'Etat a donné des instructions fermes à son premier ministre.

Devant son gouvernement, le nouveau chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a donné des instructions fermes. En effet, l’ex secrétaire général de Pastef a demandé au premier ministre, Ousmane Sonko, de procéder à une revue générale des programmes et projets ainsi que du capital humain.



Il lui a surtout demandé de faire un audit des recrutements, des ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère.



Puis, le président de la République a instruit son gouvernement à faire «la situation générale des finances publiques» et faire la lumière sur «toutes les conventions de financement signées et des partenariats public-privé».



Le Président Faye a demandé à son chef du gouvernement, d’engager, avec le secteur privé national notamment, la mise en œuvre hardie d’un programme de relance de l’économie nationale et surtout, de changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du «projet».



Il lui a aussi demandé de préparer le programme législatif et règlementaire du gouvernement à partir des textes et de l’agenda d’adoption proposé par chaque ministère.



Ousmane Sonko devra aussi repenser l’organisation et le fonctionnement de l’administration sénégalaise et du secteur parapublic en accentuant la réforme du secteur public avec la digitalisation des procédures.

