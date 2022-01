dimanche 16 janvier 2022 • 113 lectures • 0 commentaires

Mame Boye Diao, candidat à la mairie de Kolda, poursuit sa campagne dans le Fouladou. Il était hier aux quartiers de Saré Moussa et de Sikilo, où il a été accueilli en grande pompe.

La jeunesse de Kolda a organisé un grand meeting pour son leader, Mame Boye Diao ce samedi. La place publique qui a abrité l'évènement, à Sikilo, a refusé du monde. «Je soutiens et vote pour Mame Boye. C’est l’homme de la situation. Il est le candidat de l’espoir et des jeunes et femmes», lance Habib Baldé. «Mame Boye est le seul parmi les candidats à la mairie à pouvoir sortir notre commune de sa léthargie. Toute la jeunesse de Nafore Kolda est derrière lui. Inchallah, on va remporter les élections car tout Kolda veut le changement », adoube Abdou Gano, un jeune conducteur de Jakarta. A Sikilo-Kolda aussi, nombre de jeunes, femmes et hommes comptent porter la tête de liste de Nay Leer à la tête de la commune.



iGFM